Sestri: "Storia di Antenna", oltre 350 i disegni arrivati da tutta Italia - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – il Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano, sono lieti di annunciare il rinnovato successo della terza edizione del contest di disegno Alla Scoperta di Mario Lodi: “Storia di Antenna”: quest’anno l’iniziativa ha coinvolto ben 360 bambini e ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni. Ai partecipanti è stato proposto di scoprire la storia scritta da Mario Lodi “Storia di Antenna” tratta dalla raccolta “Favole di pace”, per poi realizzare un disegno sulla base delle sensazioni suscitate dalla lettura.

Il testo è stato scelto per rendere omaggio a Mario Lodi, grande maestro, pedagogista e scrittore italiano, del quale quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita e proprio a Sestri Levante, che gli ha intitolato l’asilo nido comunale, con la collaborazione delle sue istituzioni culturali e scolastiche, verranno dedicati numerosi eventi. Anche il contest ha voluto esser, infatti, un’occasione per riscoprire il lavoro di Mario Lodi e dimostrare quanto è ancora attuale il suo messaggio.

“La parola trasformazione è al centro del testo oggetto del contest ed è il vocabolo che possiamo usare per guardare i disegni dei partecipanti. – ci racconta Maria Rocca, insegnante, artista e collaboratrice didattica del MuSel – La materia della storia è stata trasformata in immagini, seguendo con libertà e sicurezza pensieri, emozioni e mondi immaginifici. Fiaba e disegno sono linguaggi che i bambini maneggiano con disinvoltura e l’ampia partecipazione testimonia anche questa volta l’abbinata vincente del format.”

Il contest e la mostra delle opere arrivate, che verrà inaugurata sabato 4 giugno alle ore 17 in sala Carlo Bo a Palazzo Fascie, vedono infatti la collaborazione tra MuSel, Sistema Bibliotecario Urbano e Maria Rocca, assieme a Daniela Mangini e Alfredo Gioventù, dapprima allievo poi collaboratore di Lodi; l’iniziativa di quest’anno è altresì patrocinata dal Comitato Promotore del Centenario di Mario Lodi. Gli stessi Alfredo Gioventù e Daniela Mangini dichiarano: “Siamo felici e particolarmente soddisfatti per l’ampia partecipazione al contest che ha permesso a bambini ed insegnanti di riflettere sulle parole e sulle storie che Mario Lodi ha scritto con loro e per loro e che conservano tutta la loro valenza educativa; ci sembra, a questo proposito, particolarmente significativo il titolo del volume che contiene la storia di Antenna, “Favole di Pace” e che affronta l’idea di “pace” da diversi punti di vista, tutti poetici ma , al contempo, molto concreti. Ringraziamo quanti hanno collaborato con passione e professionalità alla diffusione del pensiero pedagogico di Mario Lodi e alla realizzazione dei molti eventi culturali a lui dedicati dalla città di Sestri Levante.” E’ stata importante quest’anno la collaborazione nella partecipazione delle scuole, in particolare molti insegnanti della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria hanno letto il testo scelto in classe, invitando poi i bambini a rappresentare quanto letto sulla base delle loro emozioni.