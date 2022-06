Sestri: ingressi contingentati (500 persone) nella "Baia del Silenzio" - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Il Comune di Sestri Levante conferma la gestione pubblica e contingentata della Baia del Silenzio e l’affidamento della sua gestione a Mediaterraneo Servizi. Sebbene fuori dalla fase più critica dell’emergenza pandemica, i buoni risultati scaturiti dalla gestione controllata degli ingressi in Baia del Silenzio hanno convinto l’amministrazione a mantenere lo stesso approccio gestionale, volto a preservare le peculiarità ambientali di una delle spiagge più belle d’Italia.

Dopo la gara di nuoto Cavi – Sestri di domani, giovedì 2 giugno, l’accesso regolamentato alla spiaggia della Baia del Silenzio entrerà a pieno regime venerdì 3 giugno.

Resta confermato l’ingresso gratuito alla spiaggia della Baia del Silenzio attraverso 3 ingressi, via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli; a differenza degli scorsi anni non saranno più presenti le postazioni segnalate dai sacchetti di iuta ma l’accesso alla spiaggia sarà consentito ad un numero massimo di persone. In particolare i tre settori potranno accogliere un massimo di 500 persone, così divise: 200 nella zona di Portobello, 200 nella fascia centrale e 100 nella sezione sotto a Galleria Rizzi. Gli ingressi saranno presidiati da personale professionista della sicurezza che regolamenterà l’accesso all’arenile.

Sarà sempre presente una corsia dedicata a chi vuole solo fare un bagno in Baia, senza sostare sull’arenile, sul lato di Portobello.

Sarà presente un unico molo nell’area sotto la Galleria Rizzi, una decisione volta a preservare la prateria di Posidonia che si trova vicino all’ex convento dell’Annunziata.

Resta attivo il numero verde informativo 800 911 778; riaprirà invece il 15 giugno l’infopoint di Mediaterraneo servizi a Portobello: qui sarà possibile anche noleggiare il SUP o le e-bike.

“Gli ottimi risultati ottenuti dalla gestione della Baia del Silenzio degli scorsi anni, accolta con favore da turisti e operatori economici, ci hanno spinto a continuare in questa direzione per un ulteriore miglioramento nel livello di fruizione della spiaggia, nel senso della tutela di uno degli ambienti più preziosi del nostro territorio – dichiara la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio -. Lavoriamo da anni sulla sostenibilità della nostra città, coinvolgendo anche il settore turistico che deve essere una occasione di valorizzazione e tutela del territorio: per questo credo che una gestione controllata, sebbene in forma più blanda, della Baia del Silenzio sia un modo per proteggerla e per garantirne una migliore fruizione a chi la frequenta”.

Due anni di emergenza Covid ci hanno costretto a immaginare soluzioni creative anche per l’utilizzo delle spiagge pubbliche – dichiara Marcello Massucco, amministratore di Mediaterraneo servizi -. La passata esperienza di Baia del Silenzio con ingressi contingentati ha permesso di mettere a punto una gestione per quest’estate che vuole da un lato preservare l’incredibile bellezza di questo scorcio di Liguria e dall’altro assicurarne una fruizione piacevole e rilassante. Credo debba essere vissuta da tutti come un importante atto di tutela di un ecosistema fragile e stupendo, che non può sopportare afflussi di migliaia di persone ogni giorno”.