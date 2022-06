Recco: don Danilo lascia il Suffragio, ma la rivoluzione è rinviata - LevanteNews

Don Danilo Dellepiane, parroco a Camogli, aveva già inviato una lettera ai fedeli (non ai parrocchiani) spiegando che era costretto a rinviare la benedizione delle case a luglio, essendo impegnato a giugno nel trasloco da Recco a Camogli e nel passaggio di consegne al Santuario del Suffragio dove è rettore. La grande riorganizzazione delle parrocchie, attesa da quando l’arcivescovo Marco Tasca ha sostituito il cardinale Angelo Bagnasco alla guida della diocesi di Genova sembra invece rinviata a settembre.

E circolano le ipotesi. Don Francesco Marra lascerà il Santuario del Boschetto per un incarico a Genova? Don Davide Casanova resterà nelle parrocchie di Ruta-San Rocco e rettore della chiesa millenaria di Capodimonte o avrà una nuova destinazione? E a Recco don Pasquale Revello (classe 1935) per quanto efficientissimo, potrà andare in pensione? E chi diventerà rettore del Santuario del Suffragio? Domande a cui forse sarebbe stato meglio dare risposte immediate.