Recco: consegna della Costituzione ai 18enni e concerto - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il Comune di Recco, città decorata di medaglia d’oro al merito civile, celebra la Festa della Repubblica del 2 giugno nel 76° anniversario della fondazione. Dopo due anni in cui la cerimonia si è svolta in forma ristretta a causa del covid, le celebrazioni ritornano dunque pubbliche.

“Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi – ricordano il sindaco Carlo Gandolfo e il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini – anche per sottolineare la compattezza della nostra comunità in questo momento complesso dal punto di vista economico e geopolitico. Sarà una giornata di festa per rinsaldare i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà democrazia e pari dignità”.



La manifestazione di giovedì 2 giugno, prevede alle ore 10, presso la Sala del Consiglio, nel Palazzo Comunale, la consegna ai cittadini diciottenni del testo della Costituzione della Repubblica Italiana alla presenza dell’Amministrazione, dei consiglieri comunali e dei componenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quindi i saluti del sindaco Carlo Gandolfo e l’introduzione del Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Badalini. Seguirà un video messaggio del presidente emerito della Corte Costituzionale, professor Giovanni Maria Flick e l’intervento dello storico locale, dott. Alessandro Pellegrini

Alle ore 11.30, in Piazza Nicoloso da Recco, la Banda “Filarmonica G. Rossini” eseguirà l’inno nazionale e un programma musicale sul tema Festa della Repubblica.