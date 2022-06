Recco: addio a Gitto l'ultimo maestro d'ascia - LevanteNews

Persona leale, generosa, disponibile e stimartissima. E’ morto Angelo “Gitto” Rosaguta, 93 anni, l’ultimo maestro d’ascia di Recco. Un artigiano che sapeva il fatto suo come pochi altri in tutta la Riviera. Un suo modellino espsoto anni fa nella vetrina di Bocchia in via Roma, aveva suscitato grande ammirazione e centinaia di scatti fotografici. Aveva messo la sua professionalità e vena artistica anche a disposizione della chiesa di Cotulo e collaborava ai festeggiamenti alla Madonna del Fulmine.

Lo piangono la figlia Gina, le sorelle, il fratello e tutti i parenti, ma lascia un grande vuoto anche in chi lo ha conioscito, ne ha apprezzato il lavoro, goduto della sua amicizia.

I funerali avranno luogo venerdì 3 giugno alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista dove domani 2 giugno alle 18.30 verrà recitato il rosario. Il funerale è affidato alle Onoranze funebri De Marchi.