Rapallo: il Consiglio comunale partorisce quello dei Ragazzi - LevanteNews

Consiglio comunale dei Ragazzi

Rapoallo avrà come altre cittdine, un Consiglio comunale dei Ragazzi. Durante il Consiglio comunale svoltosi ieri sera, è stata approvata all’unanimità la mozione delle consigliere Laura Mastrangelo (Pubblica istruzione) ed Elisabetta Ricci (Politiche della famiglia) volta all’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con il coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici cittadini.

Spiega il sindacxo Carlo Bagnasco: “L’iniziativa, accolta da tutti i colleghi con entusiasmo, darà voce ai bambini e ragazzi della Città sostenendo la loro partecipazione attiva e l’espressione delle proprie idee”.

L’importante sarè adottare un regolamento che dia veramente voce ai ragazzi e che non si limiti ad eleggere un sindaco che con tanto di fascia partecipi solo alle manifestazioni ufficiali come avviene in altri Comuni.