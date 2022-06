Portofino: un tris d'assi, Splendido, Dior e Bagni Fiore - LevanteNews

Da Belmond Portofino

Belmond svela oggi una collaborazione speciale con Dior: i leggendari giardini dello Splendido, A Belmond Hotel, Portofino e i Bagni Fiore, una delle spiagge più esclusive della riviera ligure, diventano destinazione di benessere assoluto, grazie ad un’impareggiabile esperienza di relax e rinnovamento.

Dal 1 giugno al 30 settembre, i paradisiaci giardini dello Splendido affacciati sulla baia di Portofino faranno da cornice alla spa Dior che, all’interno dei suoi due gazebo, offre trattamenti per la cura della pelle effettuati con tecniche appositamente studiate. Dior tinge inoltre i due moli dell’esclusiva spiaggia Bagni Fiore del caratteristico motivo Toile de Jouy della Maison; oltre a celebrare questa collaborazione con un pop-up concept store e il lancio di un’edizione limitata del profumo Escale à Portofino: la “Splendido Edition”.

Jardin des Réves Dior

In omaggio ai giardini e alla magnifica posizione dello Splendido, arroccato sugli aspri rilievi della costa ligure, la pop-up spa è stata intitolata “Jardin des Rêves Dior” (Giardino dei Sogni). Ispirandosi alla vegetazione che avvolge questa nuova esclusiva venue, Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle Collezioni Donna Dior, ha reinterpretato l’iconico motivo della Maison – Toile de Jouy – che decora i gazebo, presentandolo in una vivace tonalità verde foglia in perfetta armonia con la rigogliosa natura circostante. Gli ospiti dello Splendido hanno la possibilità di perdersi in un viaggio olistico di benessere, con un’ampia selezione di trattamenti viso e corpo i cui effetti benefici sono garantiti dall’esperienza Dior in ambito skincare. Tra le novità assolute anche il massaggio Dior Bronze Signature, ispirato all’omonima linea per la cura della pelle, pensato per regalare luminosità e brillantezza mentre ci si abbandona al relax, immersi nella natura. Dopo i trattamenti, a completamento dell’esperienza immersiva, gli ospiti sono invitati a rilassarsi nell’apposita lounge con sedie in rattan prima di lasciarsi tentare da un tuffo nella celebre piscina dello Splendido con acqua di mare riscaldata o dalle prelibatezze del ristorante La Terrazza.

Un angolo di Paradiso

Durante la bella stagione, gli ospiti di Splendido possono rilassarsi sui lettini di Bagni Fiore, la spiaggia più bella ed esclusiva della baia di Paraggi, a due passi da Portofino. Il Beach Club si trova nel cuore del Parco Naturale di Portofino e dell’Area Marina Protetta; il divieto d’ingresso nella baia per le imbarcazioni ed uno dei paesaggi più suggestivi della riviera italiana, rendono questo luogo un angolo di paradiso affacciato sulle acque cristalline del Mediterraneo.

Quest’anno, una cabina spa pop-up Dior abbellirà ulteriormente la spiaggia per il massimo relax non solo del corpo, ma anche della mente: tutti gli arredi, tra cui gli ombrelloni, i lettini e i cuscini del Beach Club. Incluso un lounge bar, saranno personalizzati da Dior con la vivace stampa toile de Jouy verde. Ad un passo dai Bagni Fiore, Langosteria, con il suo ristorante pied-dans-l’eau, accoglie gli ospiti tutti i giorni dal pranzo alla cena.

Farà inoltre il suo esordio a Paraggi un concept store Dior con le creazioni estive per la donna firmate da Maria Grazia Chiuri, tra cui la capsule collection Dioriviera e i capi del guardaroba maschile di Kim Jones, Direttore Artistico delle Collezioni Uomo Dior. Il prêt-à-porter, le borse, le scarpe e gli accessori di stagione – come gli occhiali da sole – sono presentati in un arredo luminoso, incorniciato da pareti di colore chiaro ricoperte da carta da parati con motivo toile de Jouy monocromatico textured, definendo un’atmosfera raffinata con sottili giochi di materiali – come legno, canna, alabastro, sisal e ottone – che celebrano gli essenziali di Dior come il cannage. Sedute appositamente progettate da un artigiano locale, celebrano l’heritage e il prezioso savoir-faire italiano evocando il design dell’iconica sedia chiavarina tradizionale, creata nel 1807.

La solce vita

Ex monastero restaurato del XVI secolo, lo Splendido rappresenta l’epitome del glamour italiano e, nel corso degli anni, ha visto passare per i suoi corridoi le stelle più splendenti di cinema, musica e teatro, oltre alle celebrità che hanno creato il mito de La Dolce Vita. L’affascinante facciata rosa accoglie gli ospiti regalando un profondo senso di pace; la piscina di acqua di mare riscaldata a sfioro con un’impareggiabile vista sulla costa, gli irresistibili piatti a base frutti di mare locali e la cucina tradizionale ligure incontrano in questo magico luogo spaziose camere dalle tinte pastello arredate in stile metà novecento, per un soggiorno che non teme confronti.

Nel cuore del borgo di Portofino, con un meraviglioso affaccio sul porticciolo, la struttura gemella Splendido Mare invita gli ospiti a calarsi nel vibrante stile di vita della vivace Piazzetta, circondati una rilassata raffinatezza. Dopo un aperitivo con vista e una prelibata cena presso DaV Mare – il ristorante realizzato in collaborazione con la famiglia Cerea – non resta che salire a bordo della navetta per tornare alla leggendaria Grand Dame che svetta sulla collina.

Per maggiori informazioni sulla pop-up spa Dior allo Splendido, ti invitiamo a visitare questo link. Ti invitiamo invece a visitare questo link per maggiori informazioni in merito all’esperienza Bagni Fiore.