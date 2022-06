Pallanuoto M/ Sori, una bella cena prima del meritato riposo - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

Il campionato della nostra prima squadra in serie A2 maschile si è concluso da pochi giorni ed è tempo di bilanci. I ragazzi guidati da mister Ferreccio hanno raccolto complessivamente 35 punti piazzandosi al quinto posto ad una sola lunghezza dai playoff. Un risultato positivo per i granata che, insieme allo staff al gran completo della Rari Nantes Sori, si sono riuniti alla trattoria Al Serraglio per festeggiare al meglio la fine della stagione.

Una bella serata dopo una lunga e faticosa stagione che ci ha visti impegnati in un “inedito” girone Sud, ma prima del meritato riposo si sono poste anche le basi per il futuro.

“Sono pienamente soddisfatto dei ragazzi e di come si è svolto il campionato: nonostante tutte le difficoltà legate al girone e al Covid siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati.” Afferma il presidente Cocchiere “Nel corso di due anni abbiamo fatto cose straordinarie ed ovviamente andremo avanti nel nostro progetto di crescita. Desidero ringraziare di cuore questa famiglia che è la Rari Nantes Sori a partire da giocatori, dirigenti, allenatori fino ad arrivare a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa annata indimenticabile”