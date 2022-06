Chiavari-Lavagna: grande sfida velica nelle acque del Tigullio - LevanteNews

Dalla Lega Navale di Chiavari–Lavagna

Ha avuto luogo Domenica 29 Maggio 2022 nelle acquee del Tigullio la regata velica selezione zonale ILCA 4 – 6 e 7. Grande successo dell’evento organizzato in collaborazione tra la Lega Navale di Chiavari–Lavagna che, come da tradizione, intitola dal 2018 la regata al socio Antonio Capizzi atleta e istruttore; così anche per ugualmente lo Yacht Club Chiavari con questa regata che ricorda, anche quest’anno, tramite le parole della grazie alla figlia Dott.ssa Boletto, il Socio fondatore e past President Luigi Boletto.

Più di venti gli iscritti under 21, 19 e 17 – categoria Master a parte – che si sono sfidati in mare con condizioni di vento poco favorevole, situazione che ha rallentato la competizione.

Il percorso di regata è stato seguito in mare dal Comitato di Regata presieduto da Francesco Misurale e dalle barche di appoggio della Lega Navale di Chiavari, di S. Margherita e dello Yacht Club e supportata dal Comitato alle Proteste presieduto da Marco Cimarosti “ i ragazzi sono stati molto corretti , ci hanno dato pochissimo lavoro. Spirito giusto nel dopo regata”. Soddisfatto anche Massimo Dinale del Comitato di Regata “grande spirito di corpo, stupenda organizzazione in mare e grande calore umano a terra.” Ad accogliere gli ospiti anche le studentesse dell’Istituto Caboto di Chiavari.

La regata si è conclusa a metà pomeriggio e dopo il disarmo dei Laser, hanno seguito, in pieno spirito conviviale marinaro, un pranzo tipico ligure alla L.N.I. e un buffet per gli ospiti allo YCC.

La cerimonia di premiazione è stata presentata all’aperto nell’area antistante la sede storica della Lega Navale al Porto Turistico di Chiavari dalla Consigliera alla Cultura e Comunicazione Monica Corte per la L.N.I. e da Marco Gotelli per lo YCC.

Federico Bianchi, Presidente della L.N.I. Chiavari-Lavagna ha aperto la consegna dei premi ringraziando per la grande partecipazione e dichiarandosi molto soddisfatto “di vedere così tanti giovani atleti, futuro dello sport e della società. Un ringraziamento particolare a Marco Mazzucchelli della Lega Navale di S. Margherita Ligure per l’appoggio in mare”.

Anche Roberto Bosè, Presidente YCC, ha ringraziato i regatanti, gli ospiti e le autorità presenti, sottolineando l’importanza della lunga tradizione del Trofeo Boletto.

Adriana Zulema “Gege” Boletto ha ricordato la figura del padre, nel nome del quale anche quest’anno è stata messa in palio la Caravella d’Argento.

Davanti al pubblico di regatanti , ospiti e soci la f.f. Sindaco di Chiavari Silvia Stanig ha rievocato come il mare è stato protagonista di tanti percorsi culturali e di pari opportunità con la sezione L.N.I. di Chiavari-Lavagna. Presenti anche gli Assessori Gianluca Ratto e Fiammetta Maggio.

Il Trofeo Luigi Boletto – Caravella d’argento la cui particolarità risiede nell’essere un riconoscimento assegnato a titolo definitivo al/alla regatante che vinca per tre volte consecutive la regata , è stato assegnato alla classe ILCA 4. Primo posto per Marta Sciutto che si aggiudica sia la Coppa sia il trofeo Boletto, secondo per Costanza Curcio e terzo Pietro Chiappori. Consegnano i premi Adriana “Gege” Boletto con il figlio Luigi Mazzini.

Primo classificato nella classe ILCA 7 Andrea Della Casa secondo e terzo Elia Belgrano e Alberto Gai. Primo posto Master Fulvio Fossa che riceve la coppa Capizzi da Enrica Bertini Consigliera L.N.I. e referente FIV I-ZONA. “E’ stata una bella manifestazione nonostante condizioni difficili di vento in mare e a terra raccogliendo il consenso di tutti i presenti con un’ottima assistenza da parte dei soci volontari L.N.I., del Comitato di Regata e il supporto di S. Margherita Ligure. Mi auguro che la coppa Antonio Capizzi si possa realizzare anche negli anni a venire ancora a Chiavari, dove è nata , visto lo spirito sportivo e collaborativo da parte di tutte le realtà coinvolte, non ultime le Istituzioni territoriali.”

Per ILCA 6 il podio vede al primo posto Dario Burlando , al secondo e terzo Valentina Balbi e Tomas Guaitolini.

In chiusura la consegna dei gadgets Cressi Sub avvenuta per estrazione.

Gli organizzatori L.N.I. e YCC ringraziano tutti i partecipanti, i soci che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione sia a terra che in mare, la Cressi Sub per aver supportato con gadgets la manifestazione, FIV Federazione Italiana Vela, Associazione ILCA, Marina Chiavari, Comune di Chiavari, Istituto di formazione superiore Caboto, Guardia Costiera.