Chiavari: "Cinque milioni per il futuro degli studenti" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

Più sicurezza nel futuro degli studenti delle scuole chiavaresi. Ma anche più decoro e fruibilità degli spazi grazie a 5 milioni di euro spesi dal 2017 per riprogettare gli istituti che abbiamo ereditato in pessime condizioni” lo afferma il candidato sindaco Federico Messuti.

“Ancora una volta smentiamo, con i numeri alla mano, le false dichiarazioni di un candidato sindaco. Ancora una volta sono i fatti a dimostrare il lavoro svolto e la nostra capacità amministrativa, in modo analitico e tangibile. Forse il candidato Bettoli pensa solo a costituire tavoli, riunioni, stati generali per qualsiasi tema, dalla sicurezza alla scuola. Ma nessuna soluzione o idea concreta. Il dialogo è importante, ma usarlo a sproposito per ogni argomento denota una poca capacità di concretizzare e attuare soluzioni per rispondere alle problematiche della città. Di conseguenza, rivela una scarsa capacità amministrativa”.

“Tanto è stato fatto in 5 anni di amministrazione Di Capua per le scuole di Chiavari. Oltre 5 milioni di euro sono stati utilizzati per la ristrutturazione, l’adeguamento sismico, acustico ed energetico delle materne, elementari e medie. Solo per i plessi delle Mazzini Est ed Ovest stati spesi 2.8 milioni per le operazioni di riqualificazione e rifacimento delle coperture, con l’installazione di nuovi cappotti per l’isolamento termico, nuovi infissi e aree gioco. 85 mila euro per la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola elementare di Caperana e 85 mila euro per la scuola elementare di Ri Basso. Altri 150 mila euro per la ricostruzione dei solai della scuola G.B. Della Torre, 50 mila euro per la manutenzione straordinaria dell’Asilo Soracco e 25 mila euro per il rinnovo delle aree gioco esterne degli istituti. Ulteriori 1.7 milioni di euro per la scuola Umberto I di Sampierdicanne, di cui 1.085.00€ ottenuti da un bando del Ministero dell’Istruzione, lavori che inizieranno a breve. 17.600 euro, per la manutenzione straordinaria del giardino delle scuole Mazzini Est. Lo spazio esterno è stato riqualificato, sono state rimosse le radici degli alberi e installata una ringhiera di protezione dell’area, posizionata un’apposita pavimentazione in erba sintetica e realizzati nuovi canali di scarico per le acque meteoriche” conclude Messuti.

“Le scuole superiori non sono di competenza del Comune ma di Città Metropolitana, che spende oltre 500 mila euro l’anno per pagare gli affitti ai privati. Abbiamo dato la disponibilità a realizzare nell’area di Colmata un moderno polo scolastico, immerso nel verde con palestre e campi sportivi, e richiesto all’ente sovraordinato di procedere alla redazione del progetto di fattibilità. Le risorse impegnate per le locazioni potranno essere utilizzate per finanziare il muto per la costruzione del campus in Colmata ”.