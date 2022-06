Camogli: in tanti a dare l'ultimo saluto a Tina Leali Rizzi - LevanteNews

Don Danilo Dellepiane, arciprete di Camogli ha celebrato la messa al Santuario del Boschetto. Testimonia che Tina Leali Rizzi era una bella persona che ai bla bla bla preferiva rimboccarsi le maniche e lavorare essnzialmente per Camogli; basta vedere il gran numero di persone che ha partecipato ieri al rosario e oggi al funerale per rendersi conto di quanto fosse amata e stimata. Insegnante di lettere, giornalista, consigliere comunale, membro del consiglio di amministrazione del Teatro Sociale, autrice di numeosi testi, appassionata e maestra di macramé (una sua creazione sulla bara, nella camera ardente allestita all’Oratorio della Confraternita della Madonna Addolorata). Ma anche affetuosa “mamma” di un bambino straniero che aveva ospitato e seguito negli studi per assicurargli un avvenire. I camogliesi avevano imparato a conoscerla attraverso le cronache del Secolo XIX. Quando Piero Ottone assunse la direzione del quotidiano genovese, allontanò tutti i collaboratori che avevaano interessi politici o fossero iscritti ad associazioni politiche (l’Abc della deontologia). Era così diventata corrispondente di Camogli Tina Leali Rizzi; oltre un perfetto italiano, nelle cronache sapeva inserire riferimenti storici e artistici; sempre con spirito di imparzialità, senza mai compiacere l’autorità, fatto che l’ha fatta stimare ancor più dai lettori. E non è forse un caso se oggi, nella chiesa affollata non era presente neppure un amministratore comunale. Torniamno alla cerimonia: l’amatissima nipote Serena Bertolucci ha scandito una delle letture. In fondo alla chiesa, sistemati su un tavolo, molte copie di un libro di Tina Leali Rizzi su Camogli; l’ultimo regalo dell’autrice (m.m.).