Calcio/ Sammargheritese, arriva il rompete le righe: ultima seduta - LevanteNews

Dall’ACD Sammargheritese 1903

Ultimo allenamento dell’anno calcistico per gli Arancioni di Mister Giacobbe e del suo Staff, a conclusione di una bellissima Stagione, entusiasmante e ricca di soddisfazione, orfana solo della posta più importante non portata a casa, ma pur sempre un terzo posto raggiunto da un gruppo giovanissimo di ragazzi che si tutti i campi e contro ogni avversario, hanno espresso, a dire dai molti “addetti ai lavori”, il miglior calcio della Categoria.

Ma la cosa più bella è aver riportato molta gente al “Broccardi” ed aver avvicinato nuovamente la Squadra alla Città: che questo sia solo l’inizio di una sinergia sempre più forte tra Società, Sammargheritesi e Istituzioni cittadine.

Ora è tempo di ricaricare le batterie e prepararci al meglio per la prossima stagione, facendo tesoro degli errori e di tutto ciò che di buono abbiamo costruito insieme, calciatori, allenatore, staff, società e tifosi…

Grazie Ragazzi e grazie a tutti per ogni emozione che insieme abbiamo vissuto e per tutte quelle che verranno…FORZA SAMM