Brugnato: "Rifiuti, rispettare gli orari di conferimento" - LevanteNews

Dal comune di Brugnato su Facebook

L’Amministrazione Comunale avvisa e invita i cittadini, a rispettare gli orari di conferimento dei rifiuti, e di utilizzare sempre i sacchi conformi, onde evitare situazioni di degrado ed eventuali sanzioni. Relativamente al conferimento dell’organico, si consiglia, ove possibile, di appendere in alto il contenitore, per evitare che animali selvatici

spargano i rifiuti lungo le strade, e danneggino i contenitori stessi. Si ricorda inoltre che domani, 2 giugno, Festa della Repubblica, il servizio della raccolta del porta a porta, verrà effettuato regolarmente, mentre non si svolgerà il consueto mercato del giovedì. Grazie per la vostra cortese attenzione e buona festa a tutti.