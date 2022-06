'Santa': tributo itinerante all'ingegnere Carlo Riva - LevanteNews

I motoscafi Carlo Riva: imbarcazioni che sono diventate simbolo di uno stile di vita improntato al glamour, all’eleganza sportiva ma raffinata. Barche che nell’immaginario collettivo sono strettamente legate al Golfo del Tigullio più che alla provincia di Bergamo in cui sono nate. E così i Cantieri Riva vengono a Santa Margherita Ligure per celebrare i 100 anni dalla nascita dell’ingegner Carlo Riva, i 180 anni del Cantiere e i 60 anni passati dalla presentazione dell’Aquarama, e cioè uno dei modelli più famosi.

A Santa l’1 giugno inizia il IV Tributo a Carlo Riva: un evento che fino a domenica 5 giugno porterà nel Tigullio una serie di eventi e manifestazioni, tra sport e turismo.

Al mattino di mercoledì 1 inizieranno ad arrivare a Santa le imbarcazioni partecipanti, con ormeggio in Calata Porto. Alle 21 concerto della Tribute Band Pink Floyd all’arena dei giardini.

Giovedì 2 giugno a Villa San Giacomo (nel complesso di villa Durazzo) apre al pubblico la mostra “Riva in the movie”: i film in cui compaiono i motoscafi Riva. Alle 11.30 partenza delle imbarcazioni per Portofino, con giro in parata nel borgo. Da Portofino, la carovana in mare proseguirà per San Fruttuoso di Camogli, e poi per Camogli. Lungo il tragitto, alle 13.30 ci saranno le prove di abilità, con ormeggio alle boe di Punta Chiappa: chi vuole potrà poi sbarcare a Punta Chiappa con un tender. Alle 18.30 rientro a Santa Margherita Ligure e prove di abilità con ormeggio in banchina. Alle 20.30 aperitivo e cena di benvenuto per i partecipanti, poi spettacolo pirotecnico dalla terrazza del Gran Hotel Miramare.

Venerdì 3 giugno alle 11 partenza per il Porto Antico di Genova. Alle 12.30 arrivo a Boccadasse, giro in parata e proseguimento fino alla sede dello Yacht Club italiano. Alle 13 ci sarà il pranzo allo Yacht Club: obbligatori giacca e pantaloni lunghi. Dopo pranzo visita allo storico Yacht Club, poi rientro a Santa con navigazione libera. Alle 18 aperitivo al Villaggio Ospitalità in Calata Porto, poi cena al ristorante Cracco di Portofino.

Sabato 4 giugno alle 10.30 partenza per le Cinque Terre, La Spezia e Portovenere, con visita ai Cantieri Riva di La Spezia. Alle 15 rientro a Santa passando nel braccio di mare tra l’Isola del Tino e l’Isola Palmaria. Dopo l’aperitivo serale a Santa, cena al Carillon di Paraggi.

Domenica 5 giugno alle ore 11.30 ci sarà il défilé di eleganza con parata di fronte alle spiagge di Santa e Rapallo. Chiusura della manifestazione dopo il pranzo al Grand Hotel Excelsior di Rapallo.