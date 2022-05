'Santa': “Riva in the movie” a Villa San Giacomo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della manifestazione (Equipe International)

Il fascino e savoir-faire della Dolce Vita anni ‘50, simbolo nell’immaginario internazionale di stile ed eleganza che trascende il tempo e dal sapore tutto italiano, rivivono a Santa Margherita Ligure con la mostra “Riva in the movie”, realizzata in occasione del IV Tributo Carlo Riva e inaugurata nella sera di domenica 29 maggio, con un vernissage nella splendida cornice di Villa San Giacomo, alla presenza del sindaco Paolo Donadoni e varie personalità di spicco.

L’iconico evento, in scena per la quarta volta dall’1 al 5 giugno, preannuncia un’edizione speciale che vedrà il brand dei leggendari motoscafi assoluto protagonista per celebrare i 180 anni dalla nascita del Cantiere, i 60 dalla presentazione dell’Aquarama ed i 100 anni dalla nascita dell’Ing. Riva.

La rassegna, organizzata dal Riva Society Tigullio e promossa dal comune di Santa Margherita Ligure e con il Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure-Portofino, ospita la mostra fotografica “Riva in the movie” che grazie a pannelli e il moderno sistema di qr code ripercorre la storia del celebre marchio attraverso le tante pellicole in cui le barche Riva hanno recitato un ruolo d’eccezione.

Dai grandi classici come Il Sorpasso ai James Bond, dagli action movie come Men in Black ai film d’autore pluripremiati come La Grande Bellezza, da oltre sessant’anni i motoscafi Riva hanno lasciato l’impronta dell’eccellenza italiana nella storia del cinema internazionale.

Una mostra imperdibile per scoprire tutto il fascino della leggenda Riva Yacht e che sarà visitabile per tutta la durata del Tributo nei meravigliosi spazi offerti da Villa San Giacomo. Saranno numerose quindi le iniziative per il pubblico, tra cui anche il concerto tributo ai Pink Floyd che la sera di mercoledì 1 giugno decreterà l’inizio dell’evento, che prenderà poi ufficialmente il via nella giornata seguente e vedrà Santa Margherita Ligure vero cuore pulsante. A conclusione della prima giornata di prove sportive, l’Opening Night con musica dal vivo e spettacolo pirotecnico presso la prestigiosa Terrazza del “Grand Hotel Miramare” di Santa Margherita Ligure, sede del Riva Society Tigullio.

Dal 2 al 5 giugno infatti gli armatori degli splendidi motoscafi Riva d’epoca si troveranno a Santa Margherita Ligure per trascorrervi giornate uniche, all’insegna del glamour più esclusivo e dell’entertainment, dando altresì la possibilità al pubblico di appassionati di godere di uno spettacolo unico di esibizioni e sfilate.

Heritage e fascino senza tempo dei leggendari motoscafi si incontrano nel Tributo Carlo Riva con spettacolo e sportività, per un appuntamento irrinunciabile d’appeal internazionale, pronto ad incantare veri Riva lovers e grande pubblico.

L’iconico evento vanta altresì partner illustri: J.B. Cars Monza –Land Rover Dealer, Pellini Nautica, Gruppo Lycam, Nautica Casarola, Riva Exclusive Dealer, Eyepetizer, Consorzio Moscato d’Asti DOCG, SAF srl, Portofino Dry Gin e My Style Bags.

Technical Partner: Museo del Mare Santa Margherita Ligure, CIV – Costa dei Delfini, Confommercio Genova.

Official Suppliers: Polo Nautico, Centro Nautico Ligure, Calata – Cooperativa Piccola Pesca, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Guzzini – Braid, Roncato, La Pavoni e Smeg.

La manifestazione è patrocinata da: Regione Liguria, Comune di Rapallo, Hello Rapallo e Comune di Portofino.