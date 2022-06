Infortunio nel pomeriggio a San Colombano. Un uomo, utilizzando una sega, si è ferito ad una mano per cause al momento imprecisate. Sono scattati immediatamente i soccorsi, cercando di bloccare l’emoraggia sino all’artrivo del 118. I medico, presa visione della fertita, ha inviato il paziente, in codice giallo, all’ospedale di Savona dove vi è un reparto specializato in chirurgia della mano. Il trasporto è avvenuto con una ambulanza della Croce verde di Chiavari.