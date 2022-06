Regione: dal'ottobre 2020, assunti 401 dipendenti; incontro con Toti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Il presidente della Regione Liguria ha incontrato oggi i neo dipendenti dell’Ente, assunti da ottobre 2020 ad oggi. Si tratta di 401 persone, di cui il 63,34% donne e il 36,66% uomini. Le assunzioni hanno interessato sia il comparto (383 assunzioni distribuite tra le diverse categorie) sia i dirigenti (18 assunzioni). “Sono particolarmente felice che più del 60% dei nuovi assunti siano donne – ha evidenziato il governatore – perché portano un prezioso contributo nella pubblica amministrazione. Confrontarsi con chi è entrato da poco in Regione è stata anche l’occasione per fare un giro negli uffici e ringraziare chi ormai da tempo lavora con impegno e dedizione per la Liguria, come è stato dimostrato anche durante gli anni difficili della pandemia in cui è stato garantito il perfetto funzionamento dell’amministrazione regionale. Una grande squadra pronta a rimboccarsi le maniche per le sfide che ci attendono e per cogliere al volo tutte le opportunità che la nostra regione non può lasciarsi sfuggire”. Insieme al presidente, anche il Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione Giancarlo Nicola Poggi e il vice Direttore generale della Presidenza Iacopo Avegno.