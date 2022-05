Recco: via Rebora, lavori di sistemazione dei marciapiedi - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Via libera ai lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Rebora

L’intervento si estenderà anche in parte del marciapiede di via San Francesco, in corrispondenza dell’incrocio con via Romagneno.

Con un investimento di 25mila euro, la Giunta Gandolfo ha dato il via libera al progetto che prevede una nuova conformazione dei marciapiede nel tratto iniziale di via Rebora, unitamente all’abbattimento delle barriere architettoniche anche in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via San Francesco. L’arteria interessata dall’intervento presenta forti criticità sia sotto l’aspetto della viabilità stradale sia pedonale per la presenza di marciapiedi di ridotte dimensione (lato monte) e ammalorato e usurato (lato mare), inadatti a garantire il transito dei pedoni in sicurezza. Le opere prevedono l’allargamento del marciapiede per permetterne l’utilizzo senza rischi, una nuova pavimentazione e il superamento di tutte le barriere architettoniche presenti nell’area. Inoltre, per aumentare la sicurezza, è prevista una leggera deviazione dell’asse stradale per imporre la riduzione della velocità alle auto provenienti dal levante su via Romagneno.

“Con queste opere vanno avanti gli interventi che, insieme ad altri già in cantiere e in esecuzione, consentiranno il recupero di strade e marciapiedi risolvendo alcuni annosi problemi – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – Rendiamo la nostra città più accogliente e, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, la circolazione pedonale più sicura e adeguata alle esigenze dei cittadini diversamente abili”.