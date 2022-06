Rapallo: servizio battelli turistici, in attesa dell'ok del Circomare - LevanteNews

Terminati i lavori di dragaggio-livellamento nel Golfo di Rapallo, si è ancora in attesa che il Circomare autorizzi l’attracco al molo riservato, davanti al chiosco della musica, ai battelli turistici. Anche quest’anno il Consorzio che li gestisce, ha dovuto iniziare la stagione senza poter fruire dello scalo più interessante per le partenze verso Portofino e San Fruttuoso. A sua volta il Circomare attende l’ultimo rilievo batimetrico che dimostri la profondità del fondale, adeguata alle varie manovre per arrivare e ripartire dal pontile. Da parte sua il Consorzio dei battellieri dovrà installare la biglietteria all’inizio del pontile.

Intanto stanno per essere completati i lavori sul lungomare, atti a garantire il corretto scarico in mare delle acque piovane, evitando possibili allagamenti, a causa delle così dette “bombe d’acqua” in alcune zone del centro storico.