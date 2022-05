Nuoto/ Esordienti: il Rapallo tenta il colpaccio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto:

Sognare in grande è lecito per i ragazzi e le ragazze Esordienti B della Rapallo Nuoto. In vista delle finali regionali (in programma il 26 giugno a Genova Prà) che assegneranno i piazzamenti a squadre e non individuali, i giovani atleti gialloblu allenati da Enzo Valente si presentano con punteggi di tutto rispetto utili per la compilazione della classifica finale.

Sabato 28 maggio con l’ottava gara si sono concluse infatti le prove regionali per la categoria Esordienti B; in evidenza i seguenti risultati nelle graduatorie regionali per anno di nascita: Lucia Risso prima classificata nei 400 stile e 50 rana; Matteo Campodoni primo classificato nei 50 delfino

Beatrice Berruti prima classificata nei 200 rana. Nello specifico della gara di sabato in cui sono stati tutti bravissimi, spiccano le prestazioni di Giorgia Giordano nei 200 rana e nei 50 stile, di Sofia Martini nei 200 misti e 50 stile, di Klea Kamberi nei 200 rana e nei 50 stile, di Anna Badaracco nei 50 stile, di Samuel del Favero nei 100 delfino e nei 50 stile, e di Edoardo Dapelo alla sua prima apparizione nell’agonismo, ottimo sui 50 stile; assente in questa prova Olivia Vignolo che nel corso dell’anno si è distinta soprattutto nelle gare a stile libero.

«Non è stato un anno facile per i nostri Esordienti B – spiega il tecnico Valente – a settembre ci siamo ritrovati con una squadra dimezzata; abbiamo impostato il lavoro da subito sulla tecnica (fondamentale alla loro età) e poi sulla velocità. I risultati dicono che abbiamo lavorato bene. Adesso ultimo sforzo rivolto alla giornata delle staffette del 26 giugno che si terrà a Genova Prà; ci arriveremo carichi di entusiasmo e preparati al meglio per provare a concludere una stagione comunque già sorprendente. Colgo l’occasione per ringraziare la società, i genitori e i ragazzi per l’impegno dimostrato durante tutto l’anno».

(Nella foto Enzo Valente)