Lavagna: iniziativa della Don Gnocchi, puliti 25 chilometri di sentieri - LevanteNews

Dal Circolo Cantiere Verde Legambiente

Un ecotrekking all’insegna del camminare sui sentieri del territorio raccogliendo i rifiuti urbani e, perché no, il divertimento: clean, walk, enjoy. Un’iniziativa ideata dai docenti della Scuola Media Don Gnocchi di Lavagna, patrocinata dal Comune di Lavagna e con il coinvolgimento dei volontari del nostro circolo che ha profondamente inscritto nel proprio DNA la tematica delle città sostenibili per l’infanzia e per l’adolescenza.

Plastica a volontà e di tutte le fatture, cicche a centinaia, bottiglie e cartacce così come ombrelli, mutande, tappi, pantofole, scarti di petardi e asciugamani non sono passati inosservati allo sguardo attento degli studenti delle classi seconde particolarmente sensibili alle tematiche ambientali.

Muniti di borracce, abbiamo percorso il 30 e il 31 maggio circa 25 km di sentieri – tra lungoentella, Monte San Giacomo e Santa Giulia – riempiendo una ventina di sacchi.

Abbiamo “riesumato” il nostro paracadute con i colori della pace – in effetti era da un po’ di tempo che non lo portavamo nelle piazze – per divertire e divertirci insieme ai giovanissimi la nostra speranza per un futuro migliore!

Nelle immagini la locandina, il paracadute nel piazzale nei pressi della Basilica dei Fieschi e nello spiazzo adiacente la chiesa Santa Giulia di Centaura