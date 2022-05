Chiavari: Vito Molinari al Festival della Parola - LevanteNews

Da Editrice Zona

Il grande regista e scrittore Vito Molinari incontra il pubblico del Festival della Parola, giovedì 2 giugno 2022, alle ore 16,30, Società Economica di Chiavari, per la presentazione del suo romanzo “Io brigatista rosso”.

Il romanzo, ambientato a Chiavari, racconta di un ragazzo di provincia che si trova coinvolto nella vicenda armata delle Brigate Rosse, fino ad avere un ruolo nell’azione più risonante e crudele del gruppo: il sequestro e la morte di Aldo Moro.

Vito Molinari, nato a Sestri Levante nel 1929, è uno dei più grandi registi della televisione e del teatro. Uomo di cultura, scrittore e animatore di molti eventi culturali, regista della prima trasmissione Rai, è il capostipite del linguaggio televisivo che ha segnato la cultura italiana nei decenni passati. Con “Io brigatista rosso” (Editrice ZONA), racconta la nascita del gruppo terroristico delle Brigate Rosse, a partire dall’incontro che, a Chiavari, nel 1969, diede spunto ad alcune delle istanze che poi confluirono nella lotta armata, attraverso lo sguardo di un ragazzo di allora, affascinato da quelle teorie, che annota in un diario tutti i passaggi, gli incontri e le vicende nelle quali si trova coinvolto, sino al drammatico rapimento e assassinio di Aldo Moro. Vito Molinari, nel suo romanzo, intreccia con maestria le vicende private e personali del ragazzo e quelle documentate dalle varie inchieste, per riproporre il senso profondo di quanto le scelte di ciascuno possano incidere sulla vita e come la disillusione e la consapevolezza possano rivelarsi salvifiche.

Con l’autore interviene Piero Cademartori, direttore commerciale di Editrice Zona.