Chiavari: vedova da pochi giorni tenta di riunirsi al marito; è gravissima - LevanteNews

Sabato scorso aveva tentato di lanciarsi nel vuoto dal poggiolo al quinto piano del palazzo dove abita in corso Lavagna a Chiavari. Aveva già scavalcato la ringhiera del poggiolo. La donna, classe 1945, vedova da una settimana e sconvolta dal dolore, aveva desistito quando un carabiniere che la conosceva, ed era passato casualmente da corso Lavagna, l’aveva chiamata per nome e invitata a rientrare in casa. Era stata accompagnata in ospedale a Lavagna.

Oggi pomeriggio la donna ha ritentato di farla finita e tornare a riunirsi al marito. Ha di nuovo scavalcato la ringhiera del poggiolo. Ha esitato parecchio mentre una folla di persone assisteva impietrita alla scena. Sono arrivati i soccorsi: 118, polizia urbana, carabinieri, vigili del fuoco. La donna ha anticipato ogni possibile azione per bloccarla e si è lasciata cadere. E’ caduta su un veicolo che ne ha attutito la caduta. In codice rosso è stata accompagnata alla pista di Cogorno dove l’elicottero Drago l’ha presa in consegna e trasportata al San Martino. Le condizioni sonio disperate.