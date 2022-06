Chiavari: "Petali nella burrasca" al Festival della parola - LevanteNews

Da Roberto Frugone

Il progetto Petali nella burrasca diventa anche uno spettacolo a metà strada tra il podcast e il concerto, dove parole e musica s’intrecceranno dando vita a qualcosa che va oltre il contenuto audio online.

Il primo appuntamento in cui verrà presentato questo nuovo spettacolo è in programma nel contesto dell’edizione 2022 del prestigioso Festival della parola di Chiavari, e si terrà alle ore 19:00 di giovedì 2 giugno 2022 presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari (ingresso libero).

Durante la performance Petali nella burrasca – Dal podcast al palco, sulla falsariga del modello del podcast, proporremo le letture di alcuni testi del mio repertorio interpretate da parte dell’attore Federico Luciani; in dialogo approfondiremo parole e temi trattati nei testi delle canzoni, la composizione delle musiche e la storia degli album che le contengono; infine proporremo l’ascolto di quei brani cantati e suonati dal vivo nella formula strumentale più essenziale, ossia con voce e chitarra.

«Un grazie agli organizzatori per l’opportunità di raccontare la mia esperienza di cantautore nell’ambito del Festival della parola – dichiara Roberto Frugone –, che reputo possa essere una specie di contenitore naturale anche per la canzone d’autore, ossia quell’universo multiforme di musica leggera in cui possiamo riconoscere tutte quelle canzoni in cui al testo viene conferita la stessa dignità e importanza della musica.

Lo spettacolo che con Federico Luciani abbiamo ideato sulla falsariga del podcast vuole proprio dare rilievo alla dimensione della parola, e delle idee ed emozioni che essa può veicolare accanto e insieme alla dimensione musicale.

Infine, mi ritrovo ulteriormente a mio agio nel tema cardine scelto per l’edizione di quest’anno, l’ostinazione, che per me si declina, oggi come ieri, nella scelta di perseverare nel mio percorso artigiano, al di là del mercato, in un mondo che cambia e con spazi stretti o talora inesistenti per questo genere di proposta artistica, a oltre venticinque anni dalla prima canzone con cui ho iniziato.»

Il progetto “Petali nella burrasca”

Da gennaio 2022 è disponibile gratuitamente, sul sito web www.robertofrugone.it e su tutte le principali piattaforme di ascolto online, Petali nella burrasca, un podcast in cui, dialogando con l’autore, attore e regista teatrale Federico Luciani e in compagnia di altri ospiti, Roberto Frugone esplora il mondo della canzone d’autore, ripercorrendo il suo percorso artistico a oltre venticinque anni dall’uscita del mio primo album.

«Come nasce una canzone? Viene prima il testo o la musica? Ci deve essere correlazione tra loro? Cosa si intende per concept album? Cos’è un cantautore? In questo podcast cerchiamo di dare risposta a queste e molte altre domande attraverso l’esperienza cantautorale di Roberto. Si tratta di un viaggio nel mondo della musica, ma soprattutto parliamo di vita, perché è da lì che ogni canzone di Frugone trova la sua scintilla e il suo motore» spiega il curatore del progetto Petali nella burrasca Federico Luciani.

Dove ascoltare il podcast

Petali nella burrasca è disponibile gratuitamente su Spreaker.com ed è distribuito su tutte le principali piattaforme di ascolto, tra cui Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict e Google Podcast.

Il podcast è inoltre disponibile sulla pagina web https://www.robertofrugone.it/podcast dedicata al progetto, in cui sono disponibili molti approfondimenti, testi e i video delle puntate.