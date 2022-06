Calcio/ Entella, le ragazze chiudono il campionato di Eccellenza al 4° posto - LevanteNews

Dalla Virtus Entella su Facebook

Una stagione importante per la nostra prima squadra femminile, vissuta con tanta passione e entusiasmo

Le biancocelesti hanno chiuso il campionato di Eccellenza al quarto posto, mostrando giorno dopo giorno notevoli passi avanti, coniugando risultati sportivi alla crescita delle calciatrici più giovani.

Oggi, prima del rompete le righe, le ragazze di Mister Ghisi si sono ritrovate allo stadio Comunale per una partitella in famiglia.

Con loro anche il Capitano Andrea Paolucci e Andrea Paroni. Un bellissimo momento di aggregazione che definisce in maniera perfetta il concetto