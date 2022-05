Chiavari: Grillo-Segalerba, polemica sul depuratore - LevanteNews

“Ieri ho pubblicato un video per riproporre un’intervista rilasciata dall’avvocato Segalerba in merito al depuratore del Lido. Risalente al 2017 (pre-elezioni), nel suo intervento parla: di una ciminiera alta 15 metri (in realtà sono 8); dell’impossibilità di farlo interrato sul mare perché impossibile scavare per decine di metri; che in realtà basterebbe riadeguare il depuratore di Preli; che non deve essere Chiavari ad accollarsi il depuratore di Vallata; che non deve essere Ireti a progettare il depuratore in quanto è in conflitto di interessi; che l’area migliore deve essere scelta tramite concorso; e infine che non è possibile prendere decisioni sulle delibere a schemini di Città Metropolitana. A queste affermazioni, però, non ha dato seguito in quanto, come tutti sappiamo, ci stiamo per accollare un depuratore interrato fronte mare costruito da Iren con un fuori terra di circa 4 metri”.

Così, il candidato sindaco del M5S per Chiavari Davide Grillo.

“Subito dopo la pubblicazione del video, sono stato criticato dall’avvocato, che mi ha chiesto come mai a spostare il depuratore in altro comune non ci ha pensato il nostro portavoce alla Camera dei deputati Roberto Traversi e già sottosegretario al Mit del Conte 2 o i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. La risposta è semplice, quasi banale: la competenza è infatti di Città Metropolitana. E sapete chi era consigliere dell’Ente negli ultimi 5 anni? Facile: Antonio Segalerba”.

“Lo stesso consigliere che poi sconfina nel ridicolo quando mi accusa di non aver avvertito il Comune che alcuni depuratori erano in infrazione europea. Ma davvero? Deve essere un cittadino a farlo? Quando si dice che la toppa è peggio del buco…”, conclude Grillo.