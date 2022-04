Stelle nello Sport: votazioni al giro di boa e rush finale per il Premio Fotografico Nicali Iren - LevanteNews

Un mese intenso. Di incontri, votazioni, attività. La 23° edizione del progetto Stelle nello Sport viaggia a gran ritmo. Sono più di 50.000 i voti arrivati sul portale www.stellenellosport.com per l’elezione degli sportivi liguri e delle società dell’anno. Le classifiche iniziano a “parlare”.

Alexander Blessin scollina quota 500 voti nel Trofeo EcoEridania. Un vero e proprio plebiscito d’affetto espresso dai tifosi del Genoa all’indirizzo del loro allenatore per aver riacceso il sogno di una miracolosa salvezza dopo la vittoria contro il Torino. Francesco Caputo, anche in ragione della fondamentale doppietta in casa del Venezia, è il giocatore blucerchiato più apprezzato. E’ il canottiere sanstevese Federico Garibaldi lo sportivo big più votato nel Trofeo Bayer, tante preferenze anche per il rugbysta Luca Zini (Petrarca Padova) e il pallanuotista recchelino Pietro Figlioli. Maggie Pescetto, kitesurfer dello YCI, guida il Trofeo Montallegro tra le Big davanti a Camilla Moroni, vicecampionessa mondiale di Arrampicata, e alla pallanuotista azzurra Silvia Avegno. Capitolo Junior: Nicholas Boccadifuoco (Genova Hockey 1980) e la spadista spezzina Benedetta Madrignani guidano le classifiche dei trofei Cambiaso Risso e PSA Italy. Tra i Green-Trofeo Erg è un “pieno” di preferenze per Francesco Calanni Fraccono, ginnasta dell’Andrea Doria. Ginnastica Riboli in testa tra le società sportive nel Trofeo Welcare. Primo scatto per Riccardo Rossi nel Trofeo Primocanale Motori.

Si voterà fino al 2 maggio online ma anche su Il Secolo XIX (ogni venerdì) e attraverso le cartoline distribuite presso il Coni Point di Genova (Palazzo delle Federazioni) e presso i negozi Decathlon in Liguria (Albenga, Vado, Genova e Santo Stefano Magra).

Sono più di 150 le foto arrivate alla mail foto@stellenellosport.com per la decima edizione del Premio Fotografico Nicali-Iren. Tutti possono partecipare inviando fino a tre foto via mail entro il prossimo 8 aprile.

“Stelle nello Sport è al fianco di tutte le attività presenti sul nostro territorio e Regione Liguria è sempre al fianco di Stelle nello Sport”, sottolinea l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. “Con Michele Corti e Marco Callai è ormai rodata un’ottima collaborazione con l’obiettivo di difendere e diffondere il valore dello sport, soprattutto in questi due anni di emergenza sanitaria. Da 23 anni Stelle nello Sport promuove eventi, incontri e attività per diffondere cultura e valori dello sport in tutta la Liguria. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni. Una vetrina fondamentale per tutto il movimento sportivo ligure. Insieme potremo vivere due momenti speciali quali la Festa dello Sport a maggio e lo SportAbility Day a settembre”.

Sportivi e società più votati saranno celebrati, come per tradizione, nella Notte degli Oscar delle Stelle, fissata per venerdì 20 maggio ai Magazzini del Cotone del Porto Antico che, dal 20 al 22 maggio, ospiterà la 18° edizione della Festa dello Sport.

“La Festa ritorna con una 18a edizione ricca di energia ed entusiasmo”, evidenzia il presidente della Porto Antico Spa, Mauro Ferrando. “Avremo un motivo in più per festeggiare grazie al trentennale della “rinascita” del Porto Artico di Genova. Da Piazza Caricamento fino ai Magazzini del Cotone, ritornerà uno dei villaggi sportivi più grandi e belli d’Italia”.

Promosso sotto l’egida di Coni e Cip Liguria con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, Stelle nello Sport non è solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti.

“Da Stelle nello Sport e da questa straordinaria rete sportiva – conferma il Prof. Franco Henriquet – riceviamo un supporto straordinario, non solo economico. Un “matrimonio” che dura da 23 anni e per noi è un preziosissimo aiuto quotidiano”.

Sulla piattaforma www.charitystars.com/stellenellosport c’è ogni settimana l’ormai storica “Asta delle Stelle” dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti. Nata nel 2006, l’Asta può contare sulle maglie dei giocatori di Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella, unitamente a quelle di numerosi Club di Serie A. Dalla maglia azzurra di Insigne donata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio a quelle di club firmate da Bonucci, Zapata, Criscito, Quagliarella, si arriva ai cimeli di grandi campioni a cinque cerchi: Gianmarco Tamberi, Lucilla Boari, Enza Petrilli, le “Fate” della Ginnastica, Alberto Razzetti e Vito Dell’Aquila. E poi la maglia azzurra donata dalla Federazione Italiana Rugby, quelle di Paola Egonu e Simone Giannelli, donate dalla Federvolley e molto altro.

Stelle nello Sport è un progetto multi-piattaforma sviluppato attorno al sito www.stellenellosport.com con aggiornamenti continui sulla pagina www.facebook.com/stellenellosport, le foto su https://instagram.com/stellenellosport, le news sportive su www.twitter.com/stelle_sport. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono sul canale Telegram https://t.me/stellenellosport mentre video e interviste sono online sul canale Youtube www.youtube.com/user/stellenellosport. Ogni giorno viene pubblicata la Newsletter ligure dello Sport con notizie, eventi e approfondimenti su tutte le discipline sportive praticate in Liguria, grazie al quotidiano online www.liguriasport.com. Un canale speciale è stato dedicato allo sport che include con il sito www.sportabilityliguria.it e la Newsletter SportAbility inviata ogni venerdì.