'Santa': "Neppure capaci di programmare le asfaltature" - LevanteNews

Da Marco Marchi per “Progetto per Santa”

Non si può in una città a forte vocazione turistica e con un conseguente flusso viario costantemente elevato per ampi periodi dell’anno, permettere che buona parte delle strade urbane e parzialmente extra urbane che attraversano centri abitati, appaiano con pericolose crepe, buchi, disomogenei avvallamenti, pezze mal fatte dopo lavori (fognari, tubature, cavi per fibre etc etc) scoordinati spesso, ripetuti; ebbene tutto ciò rende addirittura pericoloso il transito, in molti punti, per ciclisti, motociclisti, ma in genere per la sicurezza globale del traffico cittadino.

La bella stagione si avvicina, eppure nulla si muove; ben venga se da domani partiranno asfaltature fatte bene e definitive e non ulteriori ritardi con la scusa di un bilancio comunale, appena licenziato, così precario da non prevederle. Cara giunta, non si può continuare così, con questa improvvisazione senza regole organizzative, ne va dell’immagine futura internazionale della nostra splendida città; se vi state finalmente rendendo conto dopo lunghi 8 anni di non sapere gestire l’ordinaria manutenzione, di asfalti, piantumazioni, parchi, illuminazioni e tanto meno quella straordinaria , attraverso nuovi strumenti urbanistici, colpevolmente nonostante le promesse bloccati negli uffici (vedi nuovo piano urbanistico Puc) Allora liberateci, se possibile , anticipatamente, da questa imbarazzante incapacità amministrativa….., e dimettetevi!