Santa: lavori in via Crosa dell'Oro alta - LevanteNews

Da Comunicazione Sindaco Santa Margherita Ligure

Al via lavori urgenti di messa in sicurezza di un tratto di strada via Crosa dell’Oro alta (anche se come toponomastica risulta parte di via Garibotti) tra i numeri civici 31 e 33.

Si tratta di una porzione di strada, percorsa normalmente dai soli residenti della zona, che nel suo versante a valle rischia di cedere.

Questo intervento di manutenzione straordinaria comporterà la demolizione della parte di strada interessata e conseguente ricostruzione con adeguato rinforzo sottostante.