Investimenti online: è boom di ricerche per i software di trading automatico - LevanteNews

Le ricerche che vengono effettuate su internet riescono a fornire indicazioni molto interessanti su quelli che sono gli interessi del momento della gente. Il periodo è molto particolare, ma tra le ricerche relative alla guerra, al green pass ed altri argomenti di attualità figurano anche quelle che riguardano i software di trading automatico. Anche se con un ritmo leggermente più basso rispetto ad altri paesi, pure in Italia cresce l’interesse nei confronti di questi strumenti per gli investimenti online.

Quando si parla di trading automatico si fa riferimento a quei software, detti anche robot, che aprono e chiudono le posizioni sui mercati in completa autonomia, seguendo le istruzioni impartite in fase di configurazione. Sono strumenti che possono tornare molto utili, ma non bisogna pensare che il loro utilizzo possa garantire il successo delle operazioni: per riuscire ad ottenere dei risultati il trader deve contare soprattutto sulle sue abilità, le sue competenze e la sua strategia.

Tipologie di software di trading automatico

I software di trading automatico non sono tutti uguali. Si possono fare diverse distinzioni: in base al prezzo, in base al livello di automazione, in base alla complessità e così via. Poi è necessario fare una distinzione anche in base alla qualità dello strumento: si possono trovare robot e servizi che possono davvero aiutare il trader, ma in rete circolano anche tante “patacche” e truffe.

Purtroppo chi non ha molta esperienza nel mondo degli investimenti online ha difficoltà nell’individuare lo strumento più adatto a cui affidarsi. A questo proposito, per trovare facilmente il miglior software per trading automatico si consiglia di consultare l’approfondimento messo a disposizione da Diventaretrader.com che illustra tutte le soluzioni disponibili attualmente disponibili sul mercato.

Strumenti gratuiti o a pagamento?

Non è un caso che secondo gli esperti del sito diventaretrader.com il podio dei migliori strumenti per il trading automatico sia composto da servizi gratuiti. Il fatto che poi vengano messi a disposizione da soggetti affidabili come broker regolamentati è un ulteriore garanzia di qualità. A seconda del livello di automazione, gli strumenti di trading automatico possono essere distinti in robot, segnali di trading e servizio di copytrading.

I robot sono dei software programmati da trader esperti con spiccate competenze informatiche: spesso sono a pagamento e non è sempre facile capire quali siano quelli efficaci e quelli inutili. I segnali di trading possono essere di diverso tipo: i più diffusi sono quelli che inviano al trader delle indicazioni e dei suggerimenti, poi sarà l’operatore a decidere se e come intervenire sul mercato. Il livello di automazione è quindi più basso. I migliori segnali di trading sono quelli che il broker Capex offre gratuitamente ai suoi utenti.

La rivoluzione degli investimenti online con il copytrading

Infine c’è il copytrading, ovvero la versione più avanzata del trading automatico. Questa funzione, introdotta con enorme successo dal broker eToro, consente ad un utente della piattaforma di scegliere il trader esperto da copiare: le sue mosse vengono quindi replicate in modo automatico. In questo caso il livello di automazione è alto, però le decisioni non vengono prese da un software, ma da un investitore esperto e di successo.

Ovviamente neanche in questo caso ci può essere la certezza assoluta di ottenere dei risultati: se il trader copiato sbaglia, sbagliano anche i “copianti”. Tuttavia la possibilità di scegliere l’operatore da emulare e di stabilire i parametri di rischio permette anche ai meno esperti di iniziare a muoversi con sicurezza sui mercati. Inoltre, il servizio può essere provato anche sul conto demo, quindi prima di investire i propri soldi.