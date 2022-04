Camogli, Pieve: Gpm, i concerti del fine settimana - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso”

Doppio appuntamento con il GPM Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso questo fine settimana: sabato 2 aprile, ore 21, al Teatro Sociale di Camogli si esibirà il pianista Massimiliano Damerini, uno dei maggiori interpreti a livello internazionale. Il programma comprenderà musiche di Robert Schumann (Humoreske Op. 20), Frederic Chopin (3 Valzer Op. 64 e Scherzo Op. 54), Maurice Ravel (Valses nobles et sentimentales) e un brano scritto nel 2017 dallo stesso Damerini: Catene di atomi lucenti, dedicato ad Annalisa Cima, poetessa, pittrice e pianista, “ricordata come musa di Eugenio Montale”, come spiega il compositore.

Domenica 3 aprile si va invece a Pieve Ligure, alle ore 17 al Teatro Massone, con il Trio Albatros, formato da Francesco Parrino (violino), Stefano Parrino (flauto) e Dario Bonuccelli (pianoforte). Un organico particolare, per il quale però non mancano capolavori: dal trio di Nino Rota alla Sonata di Bohuslav Martinů, passando per il repertorio francese di Philippe Gaubert, Jacques Ibert e della compositrice Mel Bonis. A concludere il concerto, anche la Rotafantasy di Rocco Abate, brano dedicato proprio al Trio Albatros. Dopo il concerto sarà possibile cenare con musicisti ed organizzatori presso il Ristorante Lido’, a pochi passi dal Teatro Massone. Il Comune di Pieve Ligure mette a disposizione un parcheggio davanti al Teatro per la durata del concerto.

Per info su entrambi i concerti si può consultare il sito www.gpmusica.info o contattare il numero 3756667587 (anche WhatsApp). L’accesso agli spettacoli è possibile nel rispetto delle vigenti norme sanitarie