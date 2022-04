Calcio/ Rivasamba, partita decisiva contro il Cadimare: "Tutti allo stadio" - LevanteNews

Gara da dentro o fuori per il Rivasamba domenica all’Andersen contro il Cadimare. Una sfida che i giocatori Calafati non possono sbagliare.

Proprio per questo la società ha lanciato un appello ai tifosi: “I ragazzi hanno bisogno di voi. Chiamiamo a raccolta tutti i tesserati per stringersi intorno alla nostra prima squadra per la partita decisiva di domenica prossima contro il Cadimare. Inizio h. 15:00 presso il nostro impianto Andersen. Confidiamo sul vostro sostegno in questo importante momento. Tifosi Calafati, riempite il nostro stadio dei colori arancio nero e del vostro affetto per la maglia Calafata”.