Aprile si apre all'insegna dell'instabilità - LevanteNews

La perturbazione raggiunge il Mediterraneo determinando un minimo sul Ligure e favorendo precipitazioni sparse a carattere temporalesco già dalla notte sul Levante e in occasione del transito frontale verso metà giornata; successive schiarite: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: in calo, più marcato in serata

VENTI: moderati variabili al mattino, fino a forti meridionali dal pomeriggio

MARE: in aumento fino ad agitato, mareggiate per onda lunga di libeccio in serata

UMIDITA’: su valori medio-alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: bassa probabilità di temporali forti, venti forti dai quadranti meridionali, mareggiate di libeccio