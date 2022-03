Varese Ligure: hashish e droga nei calzini, arrestato 25enne - LevanteNews

Aveva cocaina e hashish. I carabinieri di Varese Ligure lo tenevano d’occhio da un po’ di tempo e nella serata di martedì e la termine di una lunga indagine è scattato l’arresto. A finire in manette è un 25enne origini nordafricane, pizzaiolo stagionale, era noto ai militari per piccoli illeciti ma era sempre e abilmente riuscito a mantenere un comportamento di basso profilo per non attirare eccessivamente l’attenzione delle forze dell’ordine.

“I carabinieri, ritenendo che detenesse un non modesto quantitativo di stupefacente, hanno deciso di bussare alla porta dell’abitazione in cui il giovane vive con la famiglia – si legge in una nota dell’Arma – Dinanzi allo stupore e al conseguente imbarazzo dei familiari, apparsi estranei alle vicende del figlio, i militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di alcuni calzini nella sua camera da letto, mezzo etto di cocaina, 20 grammi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione necessario per suddividere e frazionare correttamente la droga”.

“Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione – conclude la nota-. Stamattina è comparso in Tribunale alla Spezia dinanzi al Giudice, che ha convalidato l’arresto e ha ordinato che fosse sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma“.