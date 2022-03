Recco: confermati i lavori di Iren sulla strada 333 - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione della Città Metropolitana di Genova (Quanto scritto da Levante News viene pienamente confermato; ci stupisce lo stupre di un ufficio il cui compito è quello di informare m.m.)

A seguito di quanto dichiarato su Levantenews nell’articolo del 30 marzo 2022 ed intitolato “Recco: strada 333 per tre mesi a senso unico alternato”, ci sorprende il fatto che prima della pubblicazione non siano stati richiesti ulteriori chiarimenti al nostro Ente sui lavori citati.

Per quanto riguarda la posa della tubazione sul tratto all’interno del centro abitato di Recco della SP333, si tratta di un’opera concordata da Iren con il Comune di Recco, mentre la Città Metropolitana attenta ad evitare al massimo i possibili disagi alla cittadinanza e preoccupata di eventuali problematiche legate al traffico, in data 7 febbraio 2022 ha siglato con Iren un disciplinare, che illustra in maniera assolutamente chiara la volontà del nostro Ente che i lavori abbiano tempistiche molto strette, 7 giorni su 7, sottolineando con precisione la sistemazione del semaforo e la regolazione del flusso veicolare proprio per evitare la possibile formazione di code negli orari di punta, e richiedendo inizialmente anche la riapertura completa nei weekend al fine di agevolare il traffico privato nel fine settimana, ma tale ipotesi i tecnici della società incaricata all’esecuzione dei lavori la hanno esclusa a causa dei tempi di maturazione del calcestruzzo.

Per quanto riguarda la data di inizio cantiere, tale informazione è stata trasmessa agli interessati da Iren quando la stessa società ha perfezionato con la ditta esecutrice la tempistica di intervento, e dopo tale comunicazione, pur trattandosi di parte di strada provinciale, ne ha dato ufficializzazione il Comune di Recco, come prescritto per legge con opportuna ordinanza, in quanto la zona interessata dalla posa delle tubature è in centro abitato.

Altrettanto stupisce quanto scritto relativamente ai lavori di consolidamento previsti al ponte della SP333 tra Avegno e Uscio, nei pressi del mobilificio Boero: la ordinanza relativa alla regolamentazione del traffico è pronta, ma ovviamente occorre attendere la data certa di inizio dei lavori per poterla pubblicare, ed illustra le modalità con cui verrà istituito il senso unico che, ricordiamo, è stato deciso a seguito delle verifiche che vengono eseguite periodicamente dai nostri tecnici sulle infrastrutture di competenza dell’Ente.

Nel caso del ponte suddetto, i test hanno evidenziato mediante prove di carico alcune criticità che consigliano di limitare il traffico sulla struttura nella corsia centrale e la portata della stessa a 32 tonnellate, ma nel frattempo si sono già attivate le procedure per la progettazione ed a breve inizieranno anche le lavorazioni che porteranno al ripristino delle condizioni ottimali del ponte senza imporre limitazioni, in quanto è obbiettivo dell’Ente sempre migliorare la rete stradale su cui ha competenza.