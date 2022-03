RASSEGNA STAMPA. Asl-4: fine emegenza con 123 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi giovedì 31 marzo, auguri ad Amos. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “A lungo andar la paglia pesa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Ieri in Asl -4 i nuovi contagiati sono stati 123; i pazienti ricoverati sono 25”; “Stop agli hub di Sestri e Rapallo”; “Oggi ultimo giorno di emergenza” (Commento. Ma individualmente, sarebbe un errore abbassare la guardia). Turismo: gli alberghi riaprono in Riviera, prenotazioni più che buone. Ucraina: Le domande tradotte in ucraino per Olha alla Giustiniani di Rapallo.

Sestri Levante: viaggio del sindaco nei quartieri; i progetti per Pila. Lavagna: concorso storico per bambini. Lavagna: piatti e cocktail arcobaleno all’Accademia. Chiavari: “Forum Giannini dedicato al turismo”; “Eataly ha segnato la strada, servono imprenditori coraggiosi”. Chiavari: “Energia e gas, le aziende pagano il conto”. Chiavari: cantieri in A-12, due giorni di tregua. Chiavari: sentenza del cartello e spese legali. Chiavari: “Apre il centro del riuso, così combattiamo gli sprechi”. Chiavari: a Ri si lavora per realizzare i palmizi. Chiavari: un corso per agente ecologico. Chiavari: ospiti doc in arrivo ad aprile da Amir, Thuran e Geda. Chiavari: il candidato sindaco Federico Messuti presenta il suo programma.

Zoagli: riaperto il lungomare Canevaro.

Rapallo: nuovo bando per assegnare gli orti sociali. Rapallo: la Soprintendenza autorizza la rimozioine del muro paramassi. Portofino: una primavera doc.

Recco: centro intitolato a Martina Rossi.

San Colombano: Lorenzo modello speciale per Seac Sub. Borzonasca: morte di Roberta Repetto, lunedì udienza preliminare. Borzonasca: il Parco Aveto si preparara al passaggio del Giro. Borzonasca: nasce il muisdeo diffuso