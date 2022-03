Rapallo: suolo pubblico, dal 4 aprile procedura online - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Velocizzare la procedura per la richiesta di occupazione suolo pubblico e snellire così il rapporto delle attività commerciali con la pubblica amministrazione. Dal 4 aprile infatti, la domanda sarà presentabile esclusivamente online sul portale dedicato, https://egov.comune.rapallo.ge.it/, una nuova interfaccia appositamente sviluppata per questa finalità.

“Abbiamo introdotto gradualmente questa utile novità per fare in modo di rodare al meglio la procedura – commenta il consigliere al commercio Giorgio Tasso – Una volta ricevuta la domanda, l’ufficio suolo pubblico si confronterà rapidamente con gli altri uffici competenti per valutare la bontà della domanda e richiedere eventuali modifiche. Grazie all’automazione del procedimento, il comune di Rapallo è in grado di fornire risposte ancora più rapide ai nostri concittadini.”