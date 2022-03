Questa mattina l’assessore Elisabetta Lai e i consiglieri Maurizio Malerba ed Elisabetta Ricci hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale alla partenza della pedalata solidale Rapallo/Sanremo organizzata dallo Zonta Club Tigullio, l’associazione benefica a sostegno dei diritti delle donne. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto a favore del progetto Let Us Learn, un’iniziativa volta ad agevolare e sostenere l’istruzione dei bambini in Madagascar.