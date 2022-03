Rapallo: pulizia sulle spiagge, non solo in vista della Pasqua - LevanteNews

Operatori di Aprica al lavoro, a Rapallo, per effettuare la pulizia delle spiagge libere che negli scorsi fine settimana di sole si sono trasformate in solarium. Con l’entrata in funzione del depuratore ed ora il dragaggio del Golfo, la qualità delle acque di Rapallo è notevolòmente migliorata e la città punta ancor più, turisticamente, sul settore balneazione. Tanto da puntare sull’ampliamento della spiaggia dei “cavallini”.

Anche in quest’ottica la pulizia del litorale diventa fondamentale; il servizio è coordinato con grande attenzione dal consigliere comunale Andrea Rizzi e dagli uffici comunali per accogliere concittadini e turisti nel migliore dei modi.