Rapallo: il Pd e l'incontro odierno sull'Ucraina - LevanteNews

Da Gian Luca Cecconi, Segretario Circolo Pd Rapallo

Oggi Giovedì 31 marzo 2022, presso il Caffè Mazzini, il circolo PD Rapallo , ha organizzato un dibattito sul tema: “La guerra in Ucraina”.

La partecipazione all’incontro è stata come anche gli interventi di interesse con idee seppur in alcuni casi, diverse, ma tutte improntate alla risoluzione pacifica del conflitto in atto.

Vogliamo come partito democratico , sottolineare l’importanza di aver creato uno spazio di discussione, su un tema così complesso e delicato.

Ringraziamo ancora Tutte e Tutti coloro che hanno partecipato.