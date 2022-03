Rapallo: è morto Rossano Arata, personaggio amatissimo - LevanteNews

Lutto a Rapallo nel mondo dei fans genoani e non solo. E’ mancato Rossano Arata, 60 anni, che molti ricordano cordiale titolare del bar “Passatempo” di corso Mameli. Sempre gentile, sereno una parola per tirar su chi era giù di tono. La sorte lo aveva costretto su una sedia, ma aveva continuato a regalare una cosa preziosa, l’amicizia. Genoano, era iscritto al Genoa Club Rapallo 1968 di cui era attivo vicepresidente. Lascia in un profondo dolore la moglie Daniela, i figli Saverio e Riccardo con le rispettive famiglie, il fratello Riccardo e famiglia; quanti, e sono tanti, che lo stimavano.

Il presidente del Club Enrico Salis è distrutto: “Otto anni fa Rossano aveva avuto un incidente di moto che lo aveva menomato. Otto anni di sofferenza. Stamattina il decesso a seguito di un’infezione; questa volta non ce l’ha fatta. Era come un fratello”.

La salma giungerà a Rapallo venerdì 1 alle 15.3o e sosterà all’Oratorio dei Neri; alle 16.30 verrà recitato il rosario. I funerali si svolgertanno sabato 2 alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Amnna.

Nella foto tra Pinuccio Brenzini e la moglie Daniela Maria Giacomelli