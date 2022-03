Presentato il 47° Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore - LevanteNews

Presentazione del 47° Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore – Convegno Ligure delle Corali edizione 2022, dedicata al cavalier Mauro Ottobrini, fautore della manifestazione nonché fondatore della Schola Cantorum Mons. G. B. Trofello e di Acol (Associazione Gruppi Corali Liguri).

Daniela Ottobrini, presidente di Acol, ha sottolineato l’emozione nel poter tornare a cantare dal vivo dopo due anni di sosta forzata causa covid.

Manuelita De Simoni, direttore artistico, ha illustrato il calendario, che quest’anno coinvolge 42 cori rispetto alla novantina usuale. Il Festival prenderà il via il 23 aprile a La Spezia, cui seguiranno Chiavari (il 24) e Camogli (il 30). Altri appuntamenti nei mesi successivi, tranne agosto, fino all’ultimo appuntamento in dicembre con il concerto di Natale a Sori.

Il Festival è nato per far conoscere la musica corale in tutti i suoi generi ed offrire un panorama completo, oltre a far interagire tra loro persone che hanno la passione del canto corale. Alla manifestazione partecipano cori anche di altre regioni.

Durante la presentazione è stato ricordato che il Ministero dell’Istruzione ha da poco pubblicato un avviso molto importante che mira a finanziare “iniziative progettuali dirette ad incentivare la pratica corale” nella scuola primaria.