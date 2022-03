Chiavari: trattativa Hi-Lex, ancora una fumata grigia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Cisl Liguria

“Da parte di Hi-Lex non abbiamo avuto le risposte che ci aspettiamo da tempo, anche nell’incontro odierno tra le organizzazioni sindacali e l’azienda dobbiamo registrare una fumata grigia. Ringraziamo la Regione che sta lavorando insieme ai sindacati per trovare una soluzione e ha chiesto all’azienda di ridurre il numero degli esuberi e aumentare le mensilità come buona uscita per chi sarà licenziato. Ci aspettiamo nel prossimo incontro da parte di Hi-Lex un segnale di apertura per questi lavoratori che attualmente non possono nemmeno accedere alla cassa integrazione per questioni burocratiche”, spiega Marco Longinotti della Fim Cisl Genova Area Metropolitana.