Le elezioni amministrative di Chiavari si terranno domenica 12 giugno e l’eventuale ballottaggio in programma due settimane dopo, il 26 giugno: la decisione pè arrivata da parte del Ministero dell’Interno. Il 12 giugno gli elettori chiavaresi andranno al voto anche per i referendum sulla giustizia.

Oltre a Chiavari al voto anche gli elettori di altri due comuni come Pieve Ligure e Cicagna: in questi ultimi però non ci sarà il ballottaggio in quanto sono sotto i 15mila abitanti.