Chiavari: iscrizioni aperte al nido d'infanzia "Soracco" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Da venerdì 1 aprile al 29 aprile 2022 possono essere presentate le domande di iscrizione al Nido d’Infanzia Comunale “Mario Soracco” per l’anno 2022/2023.

Le domande, debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta (carta di identità di entrambi i genitori, dichiarazione ISEE in corso di validità ed eventuali documenti attestanti situazioni particolari del minore e della famiglia che possono determinare variazioni nell’attribuzione del punteggio), devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiavari – P.zza N.S. dell’Orto n. 1 – oppure inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it. Possono essere presentate dal/i genitore/i, dal/i tutore/i esercente/i la responsabilità genitoriale e dalle gestanti. Ad usufruire del servizio i bambini che hanno compiuto il terzo mese di età alla data di inizio del Nido fino ai tre anni, con priorità per i minori il cui nucleo familiare è residente nel Comune di Chiavari. La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

Potranno essere accolti bambini residenti in altri comuni solo a fronte della disponibilità di posti e ad esaurimento della graduatoria dei residenti. Le istanze presentate verranno valutate al fine di predisporre le graduatorie per l’accesso al servizio, sulla base dei criteri stabiliti nel “Disciplinare di gestione e funzionamento Nido d’Infanzia Comunale “Mario Soracco”, approvato con deliberazione di giunta n. 90/2021, consultabile sul sito istituzionale www.comune.chiavari.ge.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Nido dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Telefono Ufficio Nido: 0185/365355

E-mail: asilonido@comune.chiavari.ge.it