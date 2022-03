Cesena-Entella: scatta la vendita per il settore ospiti - LevanteNews

Dalla Virtus Entella

A partire da oggi, giovedì 31 marzo, sono disponibili i biglietti per la gara di campionato Cesena-Entella, valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C e in programma domenica 3 aprile all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con inizio alle ore 14.30.

I tagliandi per il settore “Curva Ferrovia” destinato alla tifoseria ospite potranno essere acquistati al prezzo di € 12,00 (ridotto € 8; bambini 0-5 anni € 2,00) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione solo in prevendita sul circuito Vivaticket e online sul sito Vivaticket.it fino alle ore 19 di sabato 2 aprile. Il giorno gara i botteghini di ogni settore resteranno chiusi.

Punti vendita Vivaticket a Chiavari:

METALDI MAURIZIO

Via Martiri della Liberazione, 182 Chiavari

AGENZIA VIAGGI TIGULLIO MARCONE

Piazza Matteotti, 21 Chiavari

La categoria “ridotto” si applica a: donne, over 65, disabili dal 51% al 99%, militari e ragazzi con età compresa tra 6 e 17 anni.

In ottemperanza al nuovo decreto legge, i partecipanti dai 12 anni in su potranno assistere alla gara se in possesso della certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) rilasciata anche solo con tampone eseguito nelle 24 (rapido) o nelle 72 (molecolare) ore precedenti l’evento, oltre che negli altri due casi già previsti: certificato di avvenuta vaccinazione al COVID-19 e certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 in corso di validità.

In base ai protocolli attualmente in vigore, all’ingresso allo stadio e durante l’intera permanenza all’interno dello stesso resta obbligatorio indossare le mascherine FFP2: in caso di mancanza di idonea certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e della apposita mascherina di protezione individuale, non sarà possibile assistere all’evento ed il titolare del biglietto non avrà diritto ad alcun rimborso.