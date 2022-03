Calcio/ Samp, terapie per Ekdal: in dubbio per la Roma - LevanteNews

Ekdal sì o no: è questo il dilemma che si porta dietro Marco Giampaolo in vista della sfida contro la Roma. Il centrocampista della Sampdoria ha svolto nella giornata odierna terapie e fisioterapia e al momento le chance di giocare sembrerebbero basse.

A questi punti l’alternativa è rappresentata da Tomas Rincon che però torna domani a Bogliasco dopo gli impegni con la Nazionale. Il tecnico doriano si riserverà gli ultimi due giorni per sciogliere i dubbi. Nessun problema invece per gli altri giocatori rientrati in questi giorni.

Andrea Conti e Sebastian Giovinco hanno lavorato secondo percorsi individuali. Programmi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini.