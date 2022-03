Bogliasco: "Col casello di Nervi chiuso il semaforo ha causato un tappo" - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco su Facebook

Una nuova mattina di tilt per il traffico sull’Aurelia: le code, alle 8 di mattina, iniziavano ben prima di Pieve Ligure in direzione Genova. “Ma dopo il nuovo semaforo all’altezza di via Campostano a Nervi il traffico finisce e si scorre normalmente”, dichiara il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino.

“Vorrei capire se servono ancora altri esempi. Oggi, in una situazione di estrema difficoltà con il casello autostradale di Genova Nervi chiuso per incidente, il semaforo di Nervi ha causato un vero e proprio tappo”.

Continua il sindaco: “Anche stamattina ho ricevuto foto e video dai cittadini di Nervi e del levante esasperati. Ma l’amministrazione comunale continua a non considerare questa situazione come critica”