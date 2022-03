Dal comune di Bogliasco

Nelle giornate di venerdì 1 e 8 aprile l’ufficio servizi demografici e cimiteriali resterà chiuso per un corso di aggiornamento. Solo per urgenze legate allo stato civile (nascite / morti) è possibile contattare la segreteria al numero 0103747266, specificando il motivo dell’urgenza e lasciando generalità e recapito per essere ricontattati al più presto.