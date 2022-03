Sesta Godano: l'attività dell'associazione Mangia Trekking - LevanteNews

Dall’Associazione “Mangia Trekking”

Con il robusto coperchio di legno di un antico caratello, datato 1856, proveniente dalle cantine di Mangia, lavorato artigianalmente , con incisioni e pitture all’acqua non inquinanti, una rappresentanza dell’associazione dell’Alpinismo Lento del Mangia Trekking si è presentata a Brugnato ed ha consegnato a ricordo della giornata turistico culturale del borgo, alla rappresentanza del Fai, un manufatto significativo e di sicuro valore territoriale. Il quale sarà appeso in bella mostra nella prossima sede del Fai della sezione della Spezia. Alla consegna “dell’opera artigianale” alla presidente del Fai Spezzino, Marinella Curre Caporuscio erano presenti le delegate della sezione Fai di La Spezia, Cristina Mazzolani, Barbara Sussi Rongano e Giulia Fiorillo, attiva esponente del Mangia Trekking . Ben guidato e svolto il lavoro dei ragazzi delle scuole che si sono improvvisati veri e propri Ciceroni. Per l’associazione sono intervenuti inoltre il presidente Giuliano Guerri, ideatore dell’opera, Giorgio Berettieri, esecutore del lavoro, Mara Giusti e Nadia Berettieri. Quindi le insegnanti di Architettura ambientale Inga Linga e Giulia Fiorillo (specializzata anche in fotografia), nonché la docente di scienze motorie Alessandra Borio anch’essa importante esponente del Mangia Trekking, e vincitrice con i ragazzi della scuola di Varese Ligure di un importante concorso “Green Walk”sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.